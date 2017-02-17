В Крыму задержан участник украинского батальона, готовившего диверсии на полуострове

Российские пограничники за попытку незаконного пересечения госграницы задержали в Крыму гражданина Украины Сеита-Ибраима Зайтуллаева.

Мужчина признался, что входил в состав крымскотатарского батальона, который готовил специалистов для диверсий на полуострове.

Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана. Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу», - говорится в сообщении.

Зайтуллаев был задержан за попытку «пересечь границу в обход пункта пропуска», уточнили в управлении. «Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования «Аскер», - отмечается в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»).