В Мексике на границе с США идут бои преступников с военными – СМИ

На границе США и Мексики военнослужащие ликвидировали восемь преступников в мексиканском городе Рейноса в штате Тамаулипас, пишет El Universal.

В городе, расположенном вблизи государственной границы, происходят вооруженные столкновения между военными и бандформированиями. По информации издания, совместно с морскими пехотинцами маcштабную спецоперацию проводят подразделения сухопутных сил при поддержке авиации. Преступники дают отпор военнослужащим, блокируя дороги автомобилями и горящими шинами. Данных о погибших среди населения и военнослужащих пока нет.

В ночь на 10 февраля в мексиканском городе Тепик штата Наярит вооруженные силы ликвидировали 15 членов картеля «Бельтран Лейва» и их главаря Хуана Франсиско Санчеса.