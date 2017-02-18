Росавиация готова помочь Нидерландам в расследовании крушения Boeing на Украине

Россия в высшей степени заинтересована в выяснении причин крушения малазийского Boeing, разбившегося летом 2014 г. на востоке Украины, говорится в заявлении Росавиации. Поэтому Москва с самого начала расследования предоставляла следствию всевозможные данные, результаты исследований и экспериментов, отметили в ведомстве.

В частности, в октябре 2016 г. Россия направила Нидерландам данные первичной радиолокации – информацию, описывающую воздушную обстановку в момент катастрофы МН17. Отмечается, что эти данные более подробные и точные, чем те, что были получены голландскими экспертами.

«Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», – говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отметили, что привлечение специалистов, работающих с конкретным оборудованием, является обычной международной практикой при расследованиях авиакатастроф.