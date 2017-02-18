Трамп пообещал разобраться с хаосом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с беспорядком в Белом доме, полученным от предыдущей администрации. «Не верьте основному потоку фейковых новостей в СМИ. Белый дом работает очень хорошо. Я унаследовал хаос, и я сейчас в процессе его упорядочивания», – написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Financial Times сообщила, что вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард не принял предложение Трампа занять пост советника президента по национальной безопасности, сославшись на хаос в Белом доме.

Дональд Трамп сегодня назвал ряд американских СМИ (New York Times, NBC News, ABC, CBS и CNN) врагами американского народа, потому что они, по его мнению, распространяют фальшивые новости. Трамп уже неоднократно выступал с критикой в адрес различных СМИ.