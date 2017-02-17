Роберт Гарвард отказывается стать советником Трампа по национальной безопасности – FT

Отставной вице-адмирал Роберт Гарвард, получивший предложение президента Дональда Трампа занять пост советника по национальной безопасности, ответил отказом, пишет The Financial Times. Источники издания характеризуют его как «выдающегося» кандидата на эту должность, но отмечают, что Гарварда терзают противоречия – с одной стороны «чувство долга», с другой – «опасение не справиться с новыми обязанностями». Белый дом тему не комментирует.

Гарвард сомневается, сможет ли провести в Белый дом свою команду, поясняют собеседники издания. С одной стороны, он хорошо знаком с министром обороны Джеймсом Мэттисом. С другой, после скандальной отставки Майкла Флинна с поста советника по нацбезопасности его заместитель Кэтлин Макфарлэнд сохранила свою позицию в Совете национальной безопасности.

Трамп не оставляет попыток уговорить Гарварда. Тем не менее, называются и другие возможные претенденты на вакансию – отставные генералы Дэвид Петреус, считавшийся претендентом на пост министра обороны, и глава аппарата Флинна Кейт Келлог.