Пост советника президента США по нацбезопасности предложен вице-адмиралу Гарварду

Президент США Дональд Трамп предложил пост своего советника по национальной безопасности вице-адмиралу Роберту Гарварду, бывшему замкомандующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства вице-адмирал, принимавший участие в операциях в Афганистане и Ираке, предложение президента принял. В Белом доме эту информацию прокомментировать не смогли.

Пост советника президента по нацбезопасности стал вакантным после ухода в отставку Майкла Флинна в связи со скандалом вокруг его переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Его заподозрили в обсуждении отмены санкций против России еще до инаугурации президента Дональда Трампа.

По данным The Washington Free Beacon, могла стать результатом работы чиновников экс-президента Барака Обамы, чтобы сохранить в тайне секретные положения ядерной сделки с Ираном, на раскрытии которых настаивал Флинн.