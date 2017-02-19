Власти Афганистана сообщили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»
Главное управление национальной безопасности Афганистана сообщило о ликвидации одного из командиров запрещенной террористической организации «Аль-Каида».
По данным силовиков, один из главарей «Аль-Каиды» Сайфулла Ахтар был убит десять дней назад в ходе спецоперации в уезде Нова провинции Газни в Центральном Афганистане.
Предположительно, Сайфулла Ахтар командовал пакистанскими боевиками. Главное управление нацбезопасности сообщает, что Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане.
В Афганистане Сайфулла Ахтар обвинялся, в частности, в планировании и осуществлении нападения на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.