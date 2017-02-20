Прокурор Черногории заявил о причастности российских властей к попытке переворота

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждает, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории в 2016 г., передает ТАСС со ссылкой на интервью прокурора на телеканале TV Prva.

«За этими событиями стоят националистические структуры из России, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы», – утверждал он. Тем не менее ранее Катнич заявлял, что «у Черногории нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено».

Ранее прокурор заявлял, что к попытке госпереворота и попытке убить премьер-министра Мило Джукановича 16 октября причастна группа «российских националистов», однако подчеркивал, что у следствия нет доказательств причастности российского государства к заговору. «Организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует убрать силой», – сказал тогда Катнич. По его словам, российские националисты рассчитывали, что после убийства премьера оппозиция сможет взять под контроль парламент. Какой именно партии они помогали, он не уточнил. Группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России. Сообщалось о задержании по этому делу 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск.

По данным Vijesti, Попов и Широков 26 сентября встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории. Также они якобы поручили ему найти в Сербии как можно больше людей для участия в заговоре и что командовать ими должен был бывший командующий сербской жандармерией Дикич. Ранее про показания Синджелича писал «Коммерсантъ». Также Синджеличу было поручено закупить оружие и униформу для заговорщиков и для этого он получил не менее 200 000 евро, утверждает следствие.

The Guardian ранее сообщала, что по этому же делу в Сербии были арестованы несколько граждан России, подозреваемых в управлении операцией. При них нашли 120 000 евро, форму спецназа и средства радиоперехвата, цитировало издание сербскую газету Danas.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отрицал «возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».