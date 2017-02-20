Песков не в курсе разработки планов о постепенном снятии санкций с России

В Кремле не знают о плане по снятию американских санкций с России, который якобы был передан советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну за неделю до его отставки. Как передает «Прайм», это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее об этом плане сообщила The New York Times. По ее информации, в разработке плана участвовали передавший его Флинну юридический консультант американского лидера Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко. Артеменко утверждает, что это его мирная инициатива и что она была также одобрена «высокопоставленными помощниками» президента России Владимира Путина. Коэн и Сатер говорят, что с Трампом этот план не обсуждали и опыта внешней политики не имеют. В плане, в частности, говорится о возможности проведения референдума на Украине о сдаче Крыма России в аренду на долгий срок и о выводе российских войск с востока Украины.