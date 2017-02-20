Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза

Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза и еще двум запретил прием студентов, сообщатся на сайте ведомства.

Государственной аккредитации были лишены Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова и Набережночелнинский государственный педагогический университет.

Кроме того, за неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в ННОУ ВПО «Гуманитарный институт» (г. Москва) и ЧОУ ВО «Невский институт языка и культуры» (г. Санкт-Петербург).