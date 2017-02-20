США усилят поддержку турецкой операции «Щит Евфрата» в Сирии
Власти США планируют усилить поддержку проводимой Турцией на севере Сирии операции «Щит Евфрата». С таким заявлением выступил турецкий министр обороны Фикри Ышык по итогам встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
В интервью газете Hurriyet турецкий министр заявил, что Турции необходима большая поддержка в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и что США ее окажут.
«Во-вторых, Мэттис сказал, что США усилят поддержку операции "Щит Евфрата", - заявил Ышык.
Вооруженные силы Турции начали данную операцию в августе 2016 г. при поддержке Сирийской свободной армии для очистки северных районов Сирии от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).