В МИД России рассказали о новой встрече по Сирии в Астане

Основным вопросом на встрече по Сирии в Астане 15 февраля будет прекращение огня в Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Задача все та же – укреплять режим прекращения боевых действий в рамках подписанных договоренностей между правительством и отрядами вооруженной оппозиции», – сказал он.

По словам Богданова, к соглашению присоединяются новые вооруженные группировки, «процесс идет вширь». Он отметил, что на встрече могут обсуждаться и другие вопросы «по желанию сторон».

Богданов рассказал, что российскую делегацию на встрече возглавит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он также добавил, что Москва рассчитывает на приезд делегации США на встречу по Сирии в столице Казахстана.