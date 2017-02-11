На встречу по Сирии в Астану приглашены представители вооруженной оппозиции

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что на встречу по межсирийскому урегулированию в Астану приглашены делегации властей Сирии и вооруженной оппозиции, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представители США и Иордании.

Встреча запланирована на 15-16 февраля. «По сообщению стран-гарантов – России, Турции, Ирана, на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях», – сообщили в казахстанском МИДе.

Кроме того, стороны планируют рассмотреть принятие положения о совместной оперативной группе и согласовать дальнейшие меры по усилению режима прекращения огня.