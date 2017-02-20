Проводить молочные интервенции при текущей цене невыгодно – Минсельхоз

Проведение молочных интервенции при нынешней цене на молоко в России невыгодно. С таким заявлением выступил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

«Интервенции нужны, с моей точки зрения, чтобы сезонность не повлияла на ценообразование. Сегодня в условиях, когда мы имеем цену от 30 руб. за килограмм молока в России, по большому счету нет смысла их проводить. Но мы не знаем, что нас ждет в апреле, мае, июне и июле, в этом случае если цена упадет, то проводить надо», - пояснил он.

По его словам, государство уже выделило средства под молочные интервенции, они будут осуществлены.

«Но это как с зерном - надо регулировать: там, где нужно, проводить, где не нужно, не проводить», - считает Амерханов.

Молочные интервенции в России могут начаться в мае 2017 г. По оценкам Минсельхоза, ежегодные расходы на проведение закупочных и товарных интервенций будут составлять около 1 млрд руб. в год.