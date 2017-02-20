Противники передачи Исаакия РПЦ подают заявку на референдум о его статусе

Инициативная группа, в которую входят депутаты законодательного собрания Петербурга и Российский творческий союз работников культуры, собирается подать заявку на проведение общегородского референдума о статусе Исаакиевского собора, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил депутат заксобрания Алексей Ковалев после встречи с инициативной группой.

«Обращение в избирком будет подано на этой или на следующей неделе. Формулировка говорит о сохранении существующего статуса, в том числе Петропавловского собора, что эти здания находятся в оперативном управлении государственных музеев», - сказал Ковалев.

Он также отметил, что в инициативную группу помимо депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли Российский творческий союз работников культуры, Санкт-Петербургский союз ученых, движение «Православные за Исаакий как храм и музей», а также политические организации, в том числе партия «Парнас».

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания - собор Исаакия Далмацкого, собор Воскресения Христова, собор имени апостолов Петра и Павла - должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ, в пользование которой переходит собор, проведет все реставрационные работы за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора. Общий вход в собор будет бесплатным.