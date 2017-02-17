Патриарх: Передача Исаакия РПЦ призвана стать символом примирения народа

Деньги на текущий ремонт РПЦ соберет на экскурсиях, этого хватит; и не стоит волноваться о якобы бюджетных ассигнованиях

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения народа, считает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как передает ТАСС, он заявил это 17 февраля на заседании Высшего церковного совета РПЦ в Храме Христа Спасителя. «Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения», - сказал он.

10 января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко по личной просьбе патриарха согласился передать Исаакий РПЦ в безвозмездное пользование на полвека. Это решение вызвало протесты музейного сообщества и представителей общественности. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский как президент Союза музеев России призвал отложить передачу собора Церкви, чтобы снизился накал страстей в обществе.

17 февраля предстоятель РПЦ напомнил, что когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих «стали ужаснейшей страницей национального разделения». «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», - цитирует его «Интерфакс». Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора». «Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению», - сказал патриарх. Также он дал понять, что в курсе всех вопросов и озабоченностей, которые возникли в связи с решением городских властей.

За что придется платить посетителям

РПЦ сможет вести все реставрационные работы за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора, с которой открывается красивый вид на город, общий вход будет бесплатным, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что музей в Исаакиевском соборе был самоокупаемым и даже платил налоги в бюджет Петербурга, обсуждался вопрос, как будет финансироваться содержание и постоянная реставрация здания, если Церковь получит его не в собственность, а в пользование. На пресс-конференции 12 января стало известно, что Петербург будет оплачивать сложные реставрационные работы в соборе, текущее содержание возьмет на себя РПЦ, а плата за входные билеты будет отменена.

«Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника», - сказал 17 февраля патриарх Кирилл. Замминистра культуры Владимир Аристархов только накануне отметил, что РПЦ придется как-то ограничить посещение собора. Он объяснил, что после отмены билетов посетителей в храме станет больше, «как в метро в час пик», возникнет угроза ущерба зданию и потребуется снизить нагрузку, ограничив вход.

Музейная деятельность

Предстоятель РПЦ знает и об озабоченности в связи с возможностью продолжения музейной деятельности в соборе.

Он убежден, что в здании нужно профессиональное экскурсионное сопровождение. «Это сопровождение в полной мере будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня, с надеждой на то, что и уровень будет так же повышаться, как будет повышаться и, как мы надеемся, не только экскурсионное измерение музейной деятельности, но и просвещенческое и научное», - заявил он (цитата «Интерфакса»).

Финансирование текущего ремонта

Про текущие ремонтные и реставрационные задачи он заверил, что у Церкви будут на них средства. Сборов с билетов на экскурсии и колоннаду, по подсчетам РПЦ, «полностью хватит для того, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние десять лет». «Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы, поэтому ни забота людей о сокращении городского бюджета за счет якобы каких-то ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращение экскурсионной деятельности, ни ограничение доступа в собор не должны больше никого волновать», - добавил предстоятель.

Политические мотивы протестующих

Патриарх считает, что тема Исаакия волнует не столько доброжелательных критиков его передачи Церкви, «сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях». «Я попрошу всех - и власть имущих, и общественность, и народ - именно так воспринимать эти протестные действия», - добавил он. Он выразил надежду, что после его разъяснений протестные выступления прекратятся.

В Петербурге прошли уже три массовые акции протеста против передачи Исаакия Церкви, их организовали несколько депутатов городского заксобрания в формате встреч с избирателями, которые не требуют согласования с властями. После этого единороссы провели через закс закон, который обяжет городских депутатов согласовывать и такие мероприятия, если они проходят на улице. Закон сейчас находится на подписи у губернатора. 20 человек, в том числе депутаты заксобрания Борис Вишневский и Александр Кобринский («Яблоко») и лидер петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров, подали иск об отмене решения о передаче Исаакия. Суд не стал рассматривать иск, потому что пока имеющееся распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) города не является решением о передаче объекта, а только «решением о подготовке предложений о включении этого имущества в план передачи религиозным организациям».

Официальное заявление на Исаакий РПЦ подаст только после того, как будет решен вопрос со всем перечнем музейных ценностей, сообщила «Интерфакс-религии» 15 февраля глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Заявление невозможно подготовить без понимания того, что именно станет его предметом, сказала она. Она объяснила, что сначала нужно определить, какие из ценностей «находятся в федеральной, какие - в городской собственности, какие конкретно предметы будут переданы в пользование религиозной организации». После решения этих вопросов РПЦ разберется с самим зданием.

Патриарх снова заявил о важности возвращения РПЦ религиозных памятников культуры, ранее насильственно изъятых. «Неопровержимым историческим фактом является то, что верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны, тысячи произведений искусства - храмов, монастырей. Возвращение им права самостоятельно хранить свои святыни не может нести никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения», - подчеркнул он. Также это будет «продолжением трудов многих достойных музейных работников с личным участием многих из них».

Первая акция протеста у Исаакия