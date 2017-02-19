Около 8000 человек приняли участие в крестном ходе у Исаакиевского собора

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора приняли участие около 8000 человек.

«В крестном ходе приняли участие около 8000 человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Участники крестного хода поддерживают передачу собора Русской православной церкви. Сразу по завершении крестного хода у собора началась акция противников передачи собора РПЦ.

Напомним, в прошлое воскресенье у Исаакия уже проходил крестный ход, он собрал около 1500 человек, после него прошла акция протеста.