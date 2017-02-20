В ООН шокированы новостью о смерти Чуркина

Секретариат ООН шокирован известием о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина и выражает соболезнования его семье и правительству России. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России», - сказал он.

О смерти Чуркина стало известно ранее в понедельник, 20 февраля. «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», - говорится в сообщении российского МИДа.