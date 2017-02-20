Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

21 февраля ему исполнилось бы 65 лет. «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», - говорится в сообщении ведомства.

«Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в пресс-релизе.