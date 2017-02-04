Постпреды России и США при ООН договорились о дальнейшем взаимодействии

Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли договорились о дальнейшем взаимодействии. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

«Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», – сказал пресс-секретарь.

Первая встреча Чуркина и Хейли состоялась в пятницу 3 февраля. Свое публичное выступление постпред США начала с осуждения «агрессивных действий России» в Донбассе и обещания сохранить «крымские» санкции.