Чуркин ответил на заявление американской коллеги словами из конституции США

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление американской коллеги Никки Хейли о том, что Крым должен быть возвращен Украине, словами из конституции США. Напомним, первое публичное выступление нового постпреда США в ООН Хейли началось с осуждения «агрессивных действий России» в Донбассе и обещания сохранить «крымские» санкции.

«В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», — сказал Чуркин в ответном слове.

Постпред России также прокомментировал слова британского коллеги Мэттью Райкрофта, который заявил, что ответственность за возникновение кризиса на Украине лежит на российской стороне. Чуркин отметил, что «все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне».

«Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы», — также сказал Чуркин Райкрофту.