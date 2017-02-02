Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России. «Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины – и даже угрожает Европе», – заявил Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

По мнению Порошенко, антироссийские санкции «работают» и Россия «платит высокую цену за свою агрессию». Он также считает, что из-за санкций в России «падает уровень жизни, а российская валюта теряет в цене».

Ранее МИД Украины обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. По данным внешнеполитического ведомства, «российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения». В сообщении уточняется, что обстрелы производились из запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских орудий и минометов.