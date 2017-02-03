Постпред США при ООН: «Крымские» санкции будут действовать до возвращения Крыма Украине

Первое публичное выступление нового постпреда США в ООН Никки Хейли началось с осуждения «агрессивных действий России» на Донбассе и обещания сохранить «крымские» санкции. «Это не должно происходить таким образом. Мы хотим, чтобы улучшить наши отношения с Россией. Тем не менее, тяжелая ситуация на востоке Украины требует, чтобы мы ясно и решительно осудили действия России», - приводит ее слова Reuters. Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в эскалации конфликта на Донбассе, Россия считает, что в обострении ситуации виноват Киев.

Постпред США подчеркнула, что Восточная Украина – не единственная часть страны, страдающая от российской агрессии. «Соединенные Штаты продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению русской оккупации Крыма… Крым является частью Украины. Наши относящиеся к Крыму санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - сказала Хейли. Перспективу «украинской» части санкций США против России, введенных из-за конфликта на востоке Украины, она не уточнила.

Постпред США при ООН напомнила о стремлении президента США к улучшению отношений с Россией, но дала понять, что по украинскому вопросу скорых изменений ждать не стоит.