ОБСЕ признала ввод украинских танков в Авдеевку

Четыре танка Т-64, припаркованные в жилом секторе Авдеевки, который контролируется правительственными войсками Украины, попали в отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 1 февраля. Ранее соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент ВВС Том Барридж. «В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал он.

ОБСЕ также отмечает серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиновитой с обеих сторон, которые подтягивают к линии соприкосновения тяжелое вооружение. Помимо танков с украинской стороны эксперты зафиксировали ракетные системы залпового огня БМ-21 в районе населенного пункта Нетайлово и близ райцентра Волноваха.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил в обострении ситуации на Донбассе Россиию, демонстративно прервав свой визит в Германию из-за событий в Авдеевке. Москва отвергла обвинения и указала на Киев, в качестве виновника эскалации. 1 февраля контактная группа по урегулированию конфликта призвала к полному прекращению огня и отводу всех вооружений от линии соприкосновения до 5 февраля.