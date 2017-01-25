Сенаторы утвердили губернатора Южной Каролины постпредом США при ООН

Сенат конгресса США утвердил нового постпреда при ООН. Как сообщает USA Today, кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли поддержали 96 человек, против было четверо. Издание отмечает, что назначение состоялось несмотря на отсутствие у Хейли дипломатического опыта.

Сторонники ее назначения, например сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер, считают, что Хейли проявила лидерские качества и сможет яростно отстаивать интересы США в ООН. Противники, например демократ Крис Кунс (Делавэр), отмечают, что постпред в ООН - это не та работа, которой можно научиться уже на месте, после назначения, и что для этой должности нужно быть экспертом в международной политике.