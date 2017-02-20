Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной постпреда России при ООН Виталия Чуркина. «Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Дипломат скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. По данным The New York Post, у Виталия Чуркина возникли «проблемы с сердцем».