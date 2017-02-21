В правительстве обсуждают возвращение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч при разрешенных сейчас 20 км/ч обсуждают в правительстве, пишет «Коммерсантъ». Это происходит параллельно с проведением эксперимента по установлению в центре Москвы малоформатных дорожных знаков, которые в 1,2-1,5 раз меньше стандартных – чтобы не портить вид города. Эксперимент проходит по заказу первого вице-премьера Игоря Шувалова, а инициаторами выступили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net.

В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России уменьшение размеров знаков увязывают с разрешенной скоростью движения. «Уменьшение типоразмеров знаков считаем допустимым, если это не противоречит межгосударственному стандарту ГОСТ 32945-2014. В нем установлен выбор типоразмеров знаков в зависимости от скорости движения и типа покрытия автодороги», - заявили изданию. Малоформатные знаки могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 км/ч включительно, но с учетом фактического превышения скорости на 20 км/ч максимальную скорость придется снижать до 40 км/ч, настаивают в НИЦ БДД. Это же подтвердил и проректор МАДИ Султан Жанказиев, участвовавший в исследовании на эту тему по заказу ЦОДД. Он также уверен, что «в ближайшее время зазор (между рекомендованной и фактически разрешенной скоростью) будет отменен или сокращен».

Штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 г., после зазор был удвоен. В 2015 г. МВД подготовило законопроект о возвращении к прежним ограничениям, но это вызвало протесты автомобильного сообщества. Затем поправки к КоАП обсуждались в правительстве. Тогда столичные власти предлагали одновременно с введением штрафа ограничить скорость в городах уровнем 50 км/ч, чтобы фактически была разрешена скорость в 60 км/ч. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков допускает установление норматива в 50 км/ч для городов, что возможно без поправок в КоАП, с сохранением скорости на трассах.