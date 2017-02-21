Белый дом осудил массовые угрозы подрыва еврейских религиозных центров

В США 20 февраля 11 еврейских центров в семи штатах получили угрозы о заложенных бомбах, сообщает UPI. Везде были проведены эвакуации, обыски и проверки на предмет безопасности, по фактам звонков с угрозами начато расследование. Это уже четвертый раунд рассылки таких угроз еврейским центрам с начала года, отмечает агентство. С учетом понедельника всего было сделано 69 ложных угроз в адрес 54 центров в 27 штатах.

Белый дом осудил эти угрозы и напомнил, что президент Дональд Трамп считает это неприемлемым. Как заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, ненависти и насилию на почве ксенофобии нет места в стране, которая основывается на приоритете индивидуальной свободы. До этого дочь президента Иванка Трамп, прошедшая гиюр, напомнила в Twitter, что Америка строится на принципе религиозной толерантности и нужно защищать места отправления культа и религиозные центры.