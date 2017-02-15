Белый дом может и не настаивать на создании палестинского государства

Президент США Дональд Трамп поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта, даже если оно будет достигнуто и без создания двух независимых государств. Как передает Reuters, это на брифинге заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. СМИ приводят его заявление, не называя его имени. Оно прозвучало накануне встречи в Вашингтоне Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. ABC News отмечает, что это заявление может означать возможность полной смены политического курса по сравнению с тем, которого придерживалась администрация Барака Обамы, настаивавшая только на схеме с образованием двух государств. Reuters напоминает, что схему урегулирования с двумя государствами и демократические, и республиканские администрации США поддерживали на протяжении десятилетий.

Трамп, по словам представителя его администрации, диктовать условия урегулирования конфликта его участникам не будет и поддержит установление мира, «будь то в результате реализации схемы с созданием двух государств с обоюдного согласия сторон, будь то в результате других мер».

«Создание двух государств, которое не принесет мир, не является нашей целью, к которой бы мы стремились», - цитирует чиновника ABC News. Он подчеркнул, что путь урегулирования должны согласовать сами участники конфликта, навязывать им его США не должны. «Думаю, что мы больше узнаем об этом завтра», - добавил он, подразумевая визит Нетаньяху.

По словам этого чиновника, ближневосточный кризис для Трампа является вопросом высокого приоритета. Вести переговоры о мирном урегулировании он поручил своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру. «Мы хотим, чтобы решение было найдено очень быстро», - сказал представитель Белого дома.

Любой признак ослабления поддержки идеи палестинской государственности со стороны США может рассердить мусульманский мир, включая союзные суннитские государства, которые вместе с США борются с террористами и противостоят шиитскому Ирану, предупреждает Reuters.