Федеральное агентство по делам национальностей работает над законом об адаптации мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) начало разработку о социокультурной адаптации мигрантов. Как передает ТАСС, это объявил руководитель ведомства Игорь Баринов. Оказалось, по его словам, языковой фактор находится «во главе угла» процесса.

Адаптационные процессы у мигрантов обусловлены совокупностью экономических, социальных, культурных, образовательных проблем, отметил чиновник. Но, по мнению экспертов, самой актуальной проблемой является языковой барьер, который мешает включению мигрантов в социокультурное пространство России.

Уже разработана концепция новой всероссийской общественной премии в области сохранения языкового многообразия, добавил руководитель ФАДН. «Сейчас идет формирование экспертного совета и оргкомитета премии. В рамках премии мы хотим поощрить людей, которые вносят особый вклад в сохранение языкового многообразия России, а также издательские, научные, общественные проекты», – объяснил он.