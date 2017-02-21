Шойгу посоветовал Великобритании не указывать России, что ей делать в Ливии

Великобритания не должна указывать России, как действовать в Ливии, считает министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопросы студентов в МГИМО на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции».

«Если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы – кошки, но не все кошки – львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю», – сказал Шойгу, комментируя заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию».

Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва «проверяет Запад на прочность, проверяет альянс»: «Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы».

Фэллон также отмечал, что Россия хочет ослабить НАТО и дестабилизировать страны Запада. «Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Это является подрывом национальной безопасности многих наших союзников», – говорил он.