Путин назначит томского губернатора Жвачкина исполняющим обязанности до сентябрьских выборов

Президент России Владимир Путин обещал подписать указ о назначении губернатора Томской области Сергея Жвачкина исполняющим обязанности главы региона до сентябрьских выборов.

«Я тогда подпишу соответствующий документ, указ о назначении вас исполняющим обязанности вплоть до выборов в сентябре 2017 г. Желаю вам успехов», – сказал он на встрече с Жвачкиным в Москве.

Жвачкин выразил желание пойти на выборы в сентябре 2017 г. и продолжить работу на посту. Нынешний срок полномочий Жвачкина в качестве губернатора Томской области заканчивается 17 марта.