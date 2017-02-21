Гудков-младший объявил о решении участвовать в выборах мэра Москвы

Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков объявил о намерении выдвигаться на пост мэра Москвы в сентябре 2018 г.

«Я пригласил всех, чтобы официально сообщить о своем решении баллотироваться на пост мэра Москвы в сентябре 2018 г.», - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Гудков отметил, что рассчитывает стать единым демократическим кандидатом на выборах.

В начале февраля руководитель штаба Гудкова на выборах в Госдуму 2016 г. Максим Кац говорил «Ведомостям», что его кампания будет состоять из двух этапов: муниципальные выборы осенью 2017 г., на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек (их подписи нужны для преодоления муниципального фильтра), и непосредственно выборы мэра.