Дмитрий Фирташ задержан в Вене по запросу испанской стороны – СМИ

Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на Austria Presse Agentur (APA). Представитель бизнесмена опровергает данную информацию. По его словам, Фирташ находится на совещании с адвокатами. Получить комментарий прокуратуры Вены корреспонденту ТАСС пока не удалось.

APA со ссылкой на прокуратуру Вены сообщает, что бизнесмен задержан по ордеру испанской стороны, выданному в 2016 г.

Ранее Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры, оспорившей решение земельного суда Вены об отказе США в экстрадиции Фирташа. По словам судьи, «окончательно решение об экстрадиции теперь за министром юстиции Австрии».

В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью.