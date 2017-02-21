Минюст США благодарен Австрии за решение об экстрадиции Фирташа

Представитель министерства юстиции США заявил, что благодарен Австрии за сотрудничество в правоохранительной сфере, в частности за решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Министерство юстиции США в целом имеет правило не комментировать детали текущих дел по экстрадиции, но мы бы хотели высказать благодарность правительству Австрии за тесное сотрудничество по правоохранительным вопросам», - приводит его слова «РИА Новости».

Ранее во вторник, 21 февраля, стало известно, что Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской прокуратуры. В Испании его подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью. Представитель бизнесмена опроверг информацию о задержании. По его словам, Фирташ находился на тот момент на совещании с адвокатами.

Кроме того, сегодня Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры, оспорившей решение земельного суда Вены об отказе США в экстрадиции Фирташа. По словам судьи, «окончательно решение об экстрадиции теперь за министром юстиции Австрии».