Грызлов возложил на Киев вину за срыв отвода вооружений в Донбассе

Киев срывает договоренности, достигнутые контактной группой в рамках реализации минских соглашений. С таким заявлением выступил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Это должно было произойти 20 февраля. К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всем протяжении линии разграничения все еще размещено тяжелое вооружение», - сказал Грызлов.

По его словам, именно Киев срывает договоренности. «Нынешние украинские власти не стремятся к решению комплекса накопившихся в регионе проблем», - подчеркнул он, отметив, что такая политика создает угрозу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта.

«Примечательно, что после того, как намеченный на 20 февраля отвод вооружений не состоялся, представителями ЛНР было предложено проведение видеоконференции, призванной срочно решить данный вопрос. Однако властями в Киеве их запрос был фактически проигнорирован», - заявил полпред, добавив, что представители ОБСЕ не смогли настоять на проведении подобной видеоконференции.