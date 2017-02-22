Gallup: За последние два года больше американцев стали одобрять Путина

С 2015 г. выросло число американцев, которые хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину, показывают опросы института Gallup. В феврале 2015 г. положительно его деятельность оценивали 13%, в начале февраля 2017 г. - 22%. Доля тех, кто оценивает его деятельность отрицательно, не изменилась и осталась на уровне 72%. Последний опрос проводился по телефону с 1 по 5 февраля среди 1035 жителей всех штатов старше 18 лет, респонденты выбирались случайным образом по базам сотовых и стационарных номеров.

В 2014 г. в отношении к российскому лидеру был спад, вызванный крымскими событиями. После опроса февраля 2015 г. Путин распорядился об участии ВС России в военных действиях в Сирии, Дональд Трамп еще с периода предвыборной кампании говорил, что хочет наладить отношения с Москвой, а также в США в течение последнего года звучали утверждения о вмешательстве России в президентскую выборную гонку.

Позитивное отношение к российскому лидеру резче усилилось среди республиканцев: в 2015 г. его одобряли 12% республиканцев, сейчас - 32%, отношение демократов изменилось наоборот - с 15% до 10% при ошибке выборки в 4%.

К России в целом сейчас хорошо относятся 28% респондентов против 24% в 2015 г. (это был абсолютный минимум для России по измерениям Gallup), 70% американцев относятся к России плохо.