Рейтинг одобрения работы Трампа снова снизился до 40% – Gallup

В конце минувшей недели рейтинг одобрения работы Дональда Трампа в должности президента снизился до 40%, показал опрос Gallup. В начале его президентства его деятельность одобряли 45% американцев. Gallup замеряет рейтинги президента, ежедневно опрашивая около 1500 взрослых граждан США, ошибка выборки – 3%. Результаты публикуются раз в неделю, по субботам.

Рейтинг неодобрения Трампа вырос и в конце минувшей недели составил 55%.

17 января, до инаугурации, опрос Gallup показал, что рейтинг одобрения Трампа – 40%. В день инаугурации рейтинг одобрения и неодобрения нового президента составляли 45%.

Результаты соцопросов, по крайней мере тех, которые проводят и публикуют по заказам конкретных СМИ, президент в своем Twitter называл «фейковыми новостями». Он считает, что лживые СМИ сообщают о нем фейковые новости и умалчивают об истинных, в частности занижая уровень его популярности. Так, в воскресенье вечером он написал в Twitter, что во Флориде вдоль дороги его ждали толпы сторонников, о которых фейковые новости самым нечестным образом не сообщили.