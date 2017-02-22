Прокурор попросил отменить приговор Дадину

Прокурор просит президиум Верховного суда (ВС) России отменить приговор Ильдару Дадину, передает «РИА Новости». Дадин стал первым и пока единственным осужденным по новой статье УК - о неоднократных нарушениях на уличных акциях. Басманный суд в декабре 2015 г. назначил ему три года общего режима, 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор на полгода.

«Прошу уголовное дело в отношении Дадина отменить, его освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию», — заявил в суде заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Он пояснил, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.