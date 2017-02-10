Безопасность и право

Конституционный суд направил дело Дадина на пересмотр

Статья о неоднократных нарушениях на митингах признана в целом конституционной, но ее следует уточнить
Пикет в поддержку активиста Ильдара Дадина
Пикет в поддержку активиста Ильдара Дадина
Игорь Акимов / Интерпресс / ТАСС

Конституционный суд не увидел несоответствия Конституции в законе об уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил проведения митингов, который оспаривал первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин. Это решение зачитал председатель КС Валерий Зорькин. Однако в статье обнаружены неточности, которые необходимо исправить, а дело Дадина следует пересмотреть, решил суд.

Административная преюдиция - то есть последовательное усиление ответственности за общественно опасные нарушения продиктовано правомерной заботой о соразмерности ограничений прав и свобод, считает Конституционный суд. Однако такой принцип исключает возможность привлечения к уголовной ответственности лица, в отношении которого отсутствовали вступившие в законную силу судебные акты о привлечении к административной ответственности (именно это произошло с Дадиным - по трем из четырех эпизодов инкриминировавшихся ему нарушений, которые легли в основу обвинения, постановления судов не вступили в законную силу).

Уголовная ответственность может быть сопряжена лишь с умышленной формой вины – если установлено, что нарушение совершено по неосторожности, такой ответственности наступать не должно.

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Кроме того, разъяснил Конституционный суд, сам факт наказания за нарушение в административном порядке не может служить неопровержимым доказательством вины: рассмотрение уголовного дела по ст. 212.1 предполагает проверку судом всех обстоятельств совершения уголовно-наказуемого деяния в состязательном процессе.

Суд также счел, что лишение свободы является слишком суровым наказанием за участие в несанкционированных митингах и сопоставимо с наказанием за такие преступления, как убийство матерью новорожденного ребенка или сопротивление представителю власти . Он напомнил, что по другим составам с административной преюдицией такое наказание не предусмотрено либо не превышает года. Соответственно, к лишению свободы за нарушение порядка проведения митингов можно приговаривать только, если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело причинению существенного вреда здоровью кого-либо либо имуществу. Соответственно, дело Дадина подлежит пересмотру.

Дадин четыре раза привлекался к ответственности за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз его приговорили к трем годам лишения свободы.

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Жалобу Дадина КС принял в середине декабря. Заявитель указал, что вступившие в силу в 2014 г. поправки в УК нарушают его право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту и право считаться невиновным, пока вина не доказана и не установлена приговором суда. Оспоренная статья устанавливает уголовную ответственность за формальные нарушения порядка организации публичных мероприятий исключительно на основании факта их неоднократности, говорилось в жалобе.

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Она предполагает уголовное наказание в виде лишения свободы за действия, не повлекшие причинения вреда и не создавшие угрозы безопасности. А также допускает использование в качестве доказательств по уголовному делу материалов об административных правонарушениях, которые были получены без участия защитника. Также по ст. 212.1 допускается возбуждение уголовного дела до вступления в законную силу всех постановлений судов об административных правонарушениях по ст. 20.2 КоАПа, как было с Дадиным.

На него было составлено пять административных протоколов за участие в несогласованных митингах и одиночных пикетах в период с 6 августа 2014 г. по 15 января 2015 г., в том числе 5 декабря, когда Дадин участвовал в шествии по Мясницкой улице (в дальнейшем этот эпизод был квалифицирован как преступление). Уголовное дело было возбуждено в январе 2015 г. и основывалось на четырех из пяти эпизодов, хотя в силу на тот момент вступило лишь постановление по одному из них. В декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.

Представители обеих палат Федерального собрания, президента, правительства в КС заявили, что считают оспариваемую норму конституционной, но большинство из них считают, что ее необходимо уточнять, сообщал ТАСС. В том числе предлагалось даже ее ужесточить: ведь сейчас после привлечения к уголовной ответственности далее нарушителя должны вновь привлекать к административной.

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Полпред Госдумы Татьяна Касаева 24 января заявляла в КС, что Дума просит признать оспариваемое положение конституционным. Она аргументировала, что не согласованные в законном порядке публичные мероприятия проводятся в общественных местах, где уже есть скопления людей, - парках, скверах, проспектах. Часто эти люди не хотят участвовать в данных мероприятиях. «Несанкционированный митинг создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка», - отметила она. Цель оспариваемой нормы, по ее словам, - предупреждение новых нарушений. Привлечение такого нарушителя к уголовной ответственности «не нарушает принцип несоразмерности ограничения прав и свобод гражданина», убеждена Касаева (цитаты «Интерфакса»).

«Мой дедушка говорил: "Прежде чем выпороть, нужно дважды отшлепать". Я против применения уголовной ответственности сходу, но я и против бесконечного применения административной ответственности», - формулировал тогда же полпред правительства Михаил Барщевский. Как сообщал ТАСС, он считает, что эта норма Конституции не противоречит, но требует вмешательства КС, так как имеет неопределенность в толковании.

Некоторые формулировки нормы требуют законодательного усовершенствования, хотя вся конструкция нормы «полностью соответствует Конституции», высказывалась советник министра юстиции Мария Мельникова. Пока же нечеткости в формулировках приводят к неопределенности в толковании, например при определении сроков совершения повторного нарушения.

Полпред генпрокурора в КС Татьяна Васильева обратила внимание, что норма не предусматривает ответственности для лиц, которые уже были по ней осуждены и повторно совершили преступление.

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Между тем, несколько дней назад группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вообще исключить ст. 212.1 из УК. В пояснительной записке они отмечают, что авторы спорной нормы стремились лишь к одному - предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. При этом «явная жесткость и несоразмерность наказания тяжести проступка не принимались во внимание». В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности, отмечают они, ссылаясь в том числе на дело Дадина: «общественный резонанс назначения уголовного наказания Дадину во многом связан с несправедливостью наказания - несоразмерностью наказания тяжести и общественной опасности проступка», напоминают авторы инициативы.

Комментарии  ()
dryrussian
12:24 10.02.2017
Хорошая новость для Дадина (вдруг освободят), но плохая - для всей России (ничего не изменится в законодательстве).
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