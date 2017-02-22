МИД России запустил сервис антифейковых новостей

МИД России запустил сервис «антифейковых» новостей - страницу с подборкой публикаций зарубежных СМИ о России.

По состоянию на 22 февраля на странице четыре материала - публикация Bloomberg об угрозе российских хакеров выборам во Франции, NYT о том, что новая российская крылатая ракета нарушает договор о РСМД, The Telegraph о причастности России к попытке переворота в Черногории и NBCNews о возвращении Эдварда Сноудена властям США. Скриншоты публикаций дополнены штампом: «Фейк. содержит ложную информацию». В чем именно она заключается, не говорится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что страница создана, поскольку министерство вынуждено постоянно комментировать фейки, а также чтобы приводить примеры конкретных «информационных вбросов».