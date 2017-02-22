Работой Путина на посту президента довольны 84% россиян – «Левада-центр»

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 84% россиян, недовольны его работой - 15%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России вызывает симпатии у 52% респондентов. Не одобряют его деятельность 47% граждан.

Единой оценки правительству россияне поставить не могут: 49% россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 49% - нет.

Работу Государственной думы одобряют 42% респондентов, не одобряют - 57%.

Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 52% респондентов, а 46% - нет.

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.