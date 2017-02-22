Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении дела о пытках Дадина

Прокуратура Карелии отменила постановление об отказе возбудить уголовное дело по информации Ильдара Дадина о пытках в колонии Сегежа. «С учетом новых фамилий и данных, которые появились в СМИ и интернете, принято решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела для того, чтобы допросить нескольких осужденных, которые находились в исправительной колонии № 7 города Сегежа в этот период времени», – приводит ТАСС слова первого зампрокурора республики Эдуарда Гусакова.

Он подчеркнул, что речи о возбуждении уголовного дела не идет. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в целях выполнения требования закона о полноте проверки, но с учетом прозвучавших новых фамилий», – пояснил он.

В ноябре 2016 г. следствие отказалось возбуждать дело из-за отсутствия в действиях сотрудников колонии состава преступления. Во ФСИН, прокуратуре и СКР отрицали, что жалобы Дадина на пытки и избиения подтвердились. Другие заключенные ИК-7 также заявили о применении к ним физической силы.

Сегодня президиум Верховного суда отменил приговор Дадина, который был осужден за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Выйти на свободу он сможет не раньше, чем решение суда поступит в алтайскую колонию, где Дадин находится сейчас. Копия постановления ВС направлена в колонию спецсвязью.