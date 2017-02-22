Верховный суд постановил освободить Дадина

«Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию», — говорится в решении президиума. На фото: участники пикета в защиту активиста Ильдара Дадина

Президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить первого осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина.

«Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию», — говорится в решении президиума (цитата по «Интерфаксу»).

Сам Дадин отказался от участия в заседании президиума ВС. Он принл такое решение, так как суд отказался этапировать его в Москву из колонии на Алтае, а организовал участие в заседании по видеосвязи. «Я считаю такую форму участия нарушением Конституции и моих прав и отказываюсь дальше участвовать в заседании», — заявил Дадин. Он доверил представление своих интересов адвокатам.

Прокурор попросил президиум ВС отменить приговор Дадину. «Прошу уголовное дело в отношении Дадина отменить, его освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию», — заявил в суде заместитель Генпрокурора Леонид Коржинек (цитата РИА Новости). Он пояснил, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.

Ранее дело Дадина на пересмотр отправил Конституционный суд (КС). Конституционный суд не увидел несоответствия Конституции в законе об уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил проведения митингов, который оспаривал Дадин. Однако в статье были обнаружены неточности, которые необходимо исправить, а дело Дадина следует пересмотреть, решил суд.