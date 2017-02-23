Япония осудила планы России по размещению дивизии на Курилах

В министерстве иностранных дел Японии считают, что усиление военного присутствия России на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.

«Если размещение имеет целью усилить военное присутствие на "северных территориях", то это противоречит позиции нашей страны, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление», – заявили в японском МИДе.

В среду, 22 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2017 г. планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.