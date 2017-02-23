В Совфеде прокомментировали протест Японии против дивизии на Курилах

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российская дивизия, размещенная на Курилах, не будет использоваться против Японии. «Размещая на Курилах свои вооруженные силы, мы не собираемся использовать их против Японии», – заявил Озеров.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что у Японии нет ни юридических, ни политических оснований для протестов. «Ритуальные протесты, не вносящие никаких новых элементов в и без того сложный российско-японский диалог. Оснований для протестов нет никаких – ни юридических, ни политических», – сказал Косачев.

В среду, 22 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2017 г. планируется завершить формирование дивизии для защиты Курил. В Японии считают, что усиление военного присутствия России на островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.