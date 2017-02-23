Тело Виталия Чуркина доставлено в Россию

Гроб с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина доставлен из США в Россию. В среду, 22 февраля, с Чуркиным простились коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

Напомним, Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

Траурные мероприятия в Москве пройдут 24 февраля. Церемония прощания состоится в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.