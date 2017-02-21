Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН, посвященное Чуркину

Украина заблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия, в Нью-Йорке. По данным The New York Post, около 9.30 (17.30 мск) Чуркин почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован. Медики ему помочь не смогли. Как отмечает издание, у дипломата возникли «проблемы с сердцем».

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, курирующий в ведомстве ооновскую проблематику, выразил сожаление в связи с решением украинской делегации. «Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», – сказал «Интерфаксу» Гатилов.