Кончина Чуркина стала утратой для России - Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина. По его словам, это большая утрата для России. Об этом Медведев написал в Facebook.

«Не стало Виталия Ивановича Чуркина. Это тяжелая утрата не только для близких и всех тех, кому довелось работать и просто быть знакомым с таким сильным и неординарным человеком. Это - утрата для России. Мои самые искренние соболезнования близким и коллегам Виталия Ивановича», - написал Медведев.

По его словам, Чуркин был «выдающимся дипломатом, который даже в самых сложных ситуациях бескомпромиссно отстаивал интересы нашего государства».