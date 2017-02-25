Савченко рассказала о встрече с военнопленными в ДНР

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о встрече с военнопленными на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия простые, тюремные. Относятся к ним, говорят, нормально. В камере по трое, прогулка по три часа в день, телевизор посмотреть выводят, каналы в основном российские, украинские ловят “1+1” и "Пятый канал". Верят, что скоро будут на свободе, и не теряют надежды!» – написала Савченко в Facebook.

К сообщению в социальной сети Савченко прикрепила список пленных, с которыми она встречалась. Всего в списке числятся 34 человека, они распределены по 12 камерам.